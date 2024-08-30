莉莉20年回彰化縣伸港鄉老家開設卡拉OK店，該店多年前已轉手，如今已是KTV。（孫英哲攝）

20幾年前小鄭與莉莉的老少戀震驚全台，本名趙繡花的莉莉老家在彰化縣伸港鄉，她當年回老家經營卡拉OK，與小鄭分手後，嫁給小自己20歲的泰國籍移工庫安，然兩人結婚10幾年後就分居，莉莉的卡拉OK也早已轉手，現在是KTV，至於庫安則戀上當地1名經營雜貨店泰國婦人。人生無常，令人唏噓。

記者今天下午走訪莉莉當年開設在全興工業區內的卡拉OK店，該店現在轉為經營KTV。左鄰右舍說，還記得莉莉近20幾年前回到伸港開設卡拉OK時，幾乎天天客滿，當時小鄭還與莉莉在一起，大家基於好奇心，加上消費便宜，都會到卡拉OK店看小鄭與莉莉，只可惜不久後兩人就分手了。

當地民眾表示，莉莉的卡拉OK店生意一直很穩定，因店開在工業區，因此客人中不乏是移工，後來就傳出莉莉與1名小自已20歲的泰國籍移工庫安交往，更人訝異的是，兩人後來還結婚，當時他們都很驚奇莉莉怎麼這麼有辦法，交的都是年輕人，但兩人結婚10餘年後即漸行漸遠，後來也分居。

今天莉莉去世的消息傳回其老家彰化伸港，當地民眾大都不知道，他們表示，莉莉大約在兩年前因中風，已被其女兒接回新北市就醫、療養，其位於伸港鄉定興村的老家三合院也已轉賣，因此他們都不清楚莉莉的近況，只知道庫安仍在當地活動，還與該地1名經營雜貨店的泰國籍婦人交往中。

該名泰國婦人坦承與庫安交往中，並表示庫安都住在她那邊，還說她知道莉莉曾在附近開過卡拉OK店，但她與莉莉不熟。記者詢問庫安人有沒有在雜貨店時，該婦顧左右而言他表示，「不知道」。當地民眾指出，庫安與雜貨店的泰國籍婦人交往多時，兩人時常出雙入對。

伸港定興村民表示，莉莉的卡拉OK很多年前就收了，後來她1個人住在其老家的三合院，很少與鄰里互動，大約在1、2年前慢性病纏身的莉莉中風，由其女兒接回新北市就醫及療養，三合院也已在前一陣轉手，如今聽到莉莉去世的消息，令人震驚。

縣議員賴清美說，約4年前，她參加遊覽車進香團時遇到同團的莉莉，發現莉莉個性豪爽，她還問莉莉「皮膚保養得怎麼好」，莉莉笑回「沒有啦，過獎！」同團成員也都對莉莉很好奇，莉莉也不以為意，人相當隨和。