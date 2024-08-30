針對台北地檢署表示，今（30）日搜索民眾黨中央黨部僅侷限在柯文哲主席辦公室，民眾黨發言人吳怡萱稍早表示，此乃一派胡言。

吳怡萱說，首先，柯文哲在中央黨部根本沒有辦公室。同時，在今早搜索前，本黨秘書長已明確告知檢方人員中央黨部並未設主席辦公室，北檢卻仍於中央黨部辦公室進行摸索式的搜索，特此澄清。

吳怡萱批，請北檢不要公然說謊，並說明究竟搜索目的與正當性為何，切勿自我踐踏司法公信力。