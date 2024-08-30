佳世達30日代子公司明基電通BenQ宣布人事異動，原董事長、總經理退休卸任。（圖／報系資料照）

佳世達30日代子公司明基電通（BenQ）公告高階主管異動，原董事長李焜耀、總經理李文德退休卸任，由曾文琪接任董事長、黃原福接任總經理職務，自8月30日開始生效。

明基電通指出，在新任董事長與總經理的領導下，承繼BenQ「實現科技生活的真善美」的品牌精神，BenQ將持續打造提升使用者生活品味及品質的全球品牌，以創新科技服務顧客需求，照顧客戶體驗、創造客戶價值，實現以科技豐富消費者生命的品牌初心。

其中董事長曾文祺，有超過30年業務開發、產品規劃管理、全球營銷、通路管理的豐富經歷並屢創卓越績效，帶領團隊實現做強做久的經營目標。自1994年加入即負責CD-ROM產品與拓銷，使明基成為全球前五大光碟機品牌。

並領導創立明基中國分公司，率先建立行銷團隊，從最初的3名員工發展成數百人的中國行銷中心，近10年更透過圈層行銷與顧客建立深度鏈結，洞察消費者需求與創造獨特體驗，帶領專業電競產品、智慧照明產品等均成為使用者的首選品牌。

總經理黃原福在資訊領域擁有逾30年豐富經驗，透過策略性產品開發與STP、DTC行銷模式，為明基帶來全新視角與方向。2008年金融風暴之際，導入STP模式，引領明基成為全球第一的DLP投影機品牌，並開創電競顯示器品類及可連結雲端的智慧電子白板。

2014年引入設計思維，打造專為螢幕閱讀設計的護眼檯燈與螢幕掛燈。2016年領導數位轉型，導入DTC模式，助公司安渡疫情挑戰。面對科技產業變動，他持續引進新商業模式，促使明基成為學習型組織。