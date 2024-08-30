矽力*-KY第二季營運明顯回溫，單季歸屬母公司淨利5.61億元，季增6.19倍，每股純益1.46元；毛利率部分，由於產品組合轉佳，高毛利的汽車產品比重提高，帶動單季毛利率回升至53.8%、季成長1.9個百分點。累計矽力*-KY上半年營收84.57億元、年增加20%，歸屬母公司業主淨利為6.38億元，年增加453.9%，每股純益1.66元。

董事長陳偉表示，現階段客戶需求漸趨平穩，預計第三季營收會與第二季持平或略微增加；至於第四季，預期受惠於季節性效應加上新產品加持，營收將迎來較為顯著的成長。

陳偉表示，短期內看到消費電子需求復甦成長，中國市場的經濟狀況趨於穩定，惟歐美市場因通膨影響，需求較弱，預期短期中國市場比重可望提升；此外，他進一步表示，中國市場以太陽能和儲能等新能源及汽車領域為主要成長領域，希望明年營運能夠成長2~3成。

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