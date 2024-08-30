矽力*-KY(6415)今(30)日舉行法人說明會，矽力*-KY第二季營運大爆發，單季歸屬母公司淨利5.61億元，季增6.19倍，每股賺1.46元。展望第三季，董事長陳偉表示，預期第三季營收會和第二季持平或略微增加，但第四季受惠季節性效應，會有明顯增長。