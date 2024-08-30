道奇日籍球星大谷翔平昨在自己的搖頭娃娃主題日表現出色，不僅砲轟賽揚強投柏恩斯（Corbin Burnes）還上演兩次盜壘，讓金鶯總教練海德（Brandon Hyde）在今天賽前直誇大谷，稱不想再遇到他，沒想到大谷此役慘遭「舒服」五次打擊都繳白卷。

海德受訪時表示，即使柏恩斯對大谷投外角球，但他還是能把球打向外野，更何況他還是場上跑最快的人，「不要忘記他還能投100英哩的快速球，這是一般人做不到的。

不僅如此，海德還提到，「還好今年只需要跟他們交手三次，我希望他們能夠打進季後賽，但在此之前，我不想再遇到大谷或貝茲這種等級的選手。」

沒想到海德才剛說完，大谷今天5打數0安打還吞下一次三振，成為隊上唯一未敲安的選手，道奇終場以6比3擊敗金鶯，首支在本季拿下第80勝的球隊，戰績穩居國聯西區龍頭。

接下來道奇將前往亞歷桑那與響尾蛇進行四連戰，道奇推出左投柯蕭（Clayton Kershaw）對決響尾蛇王牌又投蓋倫（Zac Gallen）目前響尾蛇戰績排名國聯西區第二名，外卡第一，距離道奇有4場勝差。