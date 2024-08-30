鄰近中秋節，月餅、烤肉吃飽飽！台中65歲王姓糖尿病友自律甚嚴，日前遠嫁美國的女兒返家團圓，忍不住大啖烤肉配啤酒和蛋黃酥、綠豆椪，隔日就因口乾舌燥、視力模糊掛急診；營養師提醒，月餅可在正餐之間食用、約吃4分之1顆為佳，烤肉則可使用蔥薑蒜等調味，別吃過鹹的醬料，避免血糖飆高。

衛福部台中醫院新陳代謝科醫師林建良30日指出，王先生雖有10年糖尿病病史，平時自律甚嚴，日前因一家人團聚太開心沒有忌口，隔天覺得口乾舌燥、疲勞無力，接著開始視力模糊，嚇得他前往醫院就醫。檢查發現他的血糖飆高達380 mg／dL，逼近正常值4倍，三酸甘油酯也超過1500mg／dl，緊急收住院治療1周。

台中醫院新陳代謝科醫師林建良30日指出，月餅屬於高糖、高碳水化合物，攝取過多糖分後會導致血糖急劇上升，烤肉則是高脂肪、高鹽，多食易增加血脂，提醒糖尿病患者注意。（台中醫院提供／潘虹恩台中傳真）

林建良指出，月餅跟烤肉是每年中秋節必備應景美食與活動，月餅屬於高糖、高碳水化合物，糖尿病患者攝取過多糖分後會導致血糖急劇上升；另烤肉高脂肪、高鹽，多食易增加血脂，讓糖尿病患者血糖控制困難，增加心血管健康風險。

台中醫院營養師王甯筑建議，1顆月餅熱量通常300至600不等，民眾吃月餅可選擇正餐與正餐之間，約吃4分之1即可；烤肉則要注意醬料別過鹹，可以使用蔥薑蒜等天然食材調味，減少負擔，蔬菜和烤肉比例約2比1；而柚子雖屬高纖水果，但也高糖，建議飯後食用2瓣到3瓣即可。

林建良提醒，糖友可選擇專為糖尿病患者設計的無糖月餅、適度運動、隨時監測血糖，如大吃大喝後突然出現如口渴、疲勞和視力模糊等症狀應該立即就醫，避免因血糖急速飆高併發糖尿病高血醣高滲透壓危證（HHS）或中風、心肌梗塞等疾病風險。