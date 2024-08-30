「第81屆威尼斯影展」台灣時間29日凌晨開幕，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）帶著主演新片《瑪麗亞》（Maria）踏上紅毯，放映結束後全場起立鼓掌8分鐘，讓不少觀眾感動落淚，被看好是角逐明年奥斯卡影后的熱門人選，​​​她本人也激動掩面，此次她片中飾演已故傳奇女高音瑪麗亞卡拉絲（Maria Callas），記者會上她透露事前花了7個月時間進行聲樂訓練，直言第一次開口唱時「緊張到發抖」，還靠兒子們幫忙堵在門口，讓其他人都進不來。

安潔莉娜裘莉時隔17年現身威尼斯影展，身穿香檳色長裙搭配皮草披肩，優雅地走上紅毯立刻吸引大批影迷熱烈歡迎，看到因罹患成骨不全症（Osteogenesis imperfecta）臥床的意大利作家Pasqualino Esposito特地前來支持，她也暖心蹲下慰問，場面相當感人。此外，她出席記者會時也被拍到戴上瑪麗亞生前戴過的胸針，向對方致敬，被記者問到有沒有最喜歡唱的歌，她笑答：「我在拍這部電影之前沒什麼唱過歌，不過也許我現在我會去一下KTV！」

另外，由於裘莉前夫「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）和喬治克隆尼主演動作片《惡狼特工》也將在今年的威尼斯影展首映，讓人相當好奇這對怨偶是否會在影展期間碰到面，對此影展總監阿貝托巴貝拉（Alberto Barbera）駁斥該謠言，他受訪時指出，2人的露面時間完全分開，裘莉將於8月29日《瑪麗亞》首映後就會離開，小布則在2天後才會抵達。

不過據美國狗仔《TMZ》報導，裘莉日前也在義大利被目擊到與40歲英國饒舌男歌手阿卡拉（Akala）的同框照，但知情人士表示，他們只是認識多年的好朋友，裘莉恢單後，目前都專注在家庭和事業，且阿卡拉的女友Chanelle亦有在場，Chanelle和裘莉也是朋友的關係。