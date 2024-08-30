高雄威聯網科技今（30）日在高雄軟體園區舉辦「TurboPlus 加速數位轉型 靈活高效管理分享會」， 邀請高雄百年老店中外餅舖、金百有限公司分享實戰經驗。2家公司透過導入TurboPlus優化管理流程、提升市場應變能力，展示無程式碼開發如何有效促進企業的數位轉型。

今活動吸引眾多企業高層、教授、新創團隊及科技愛好者參與，共同見證TurboPlus無程式碼開發平台在數位轉型中的強大應用。威聯網科技總經理楊懌民、產品總監周享傑深入解析如何透過TurboPlus平台降低開發成本、提升靈活性，並加速企業營運效率。TurboPlus讓技術專家和非技術人員都能輕鬆上手，簡化開發流程，大幅提升企業的應變能力。

另外，與會的高雄市經貿發展協會總幹事蔣權瀚、資訊工業策進會前處長連亮森、台灣社群商務發展協會常務理事曾彥哲等人也分享對於數位轉型的見解與未來展望，肯定TurboPlus的創新技術能幫助企業應對市場快速變遷的挑戰。

威聯網科技指出，期待未來能與更多企業攜手推動數位轉型，共同迎接科技創新帶來的無限可能，同時將繼續致力於無程式碼開發技術的推廣，為華語市場企業提供更靈活高效的數位解決方案。