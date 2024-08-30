據彭博報導，中國考慮為抵押貸款進行融資，下調房貸利率，以降低民眾負擔。

周五香港恆生綜合指數收盤上揚202.75點或1.14%，為17989.07點，萬8點得而復失。國企股(H股)指數升1.3%，為6331點。科技指數漲2.9%，為3561點。

騰訊和美團為成交金額前兩大股票，分別升1.2%和2.2%。

內房股大漲，旭輝控股漲11.8%，萬科升近9.9%，融創中國漲9.7%。

汽車股漲勢明顯，理想反彈7.8%，比亞迪升6.0%，長城汽車公布業績後，也上漲7%。