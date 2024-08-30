日盛投信台股投資研究團隊表示，聯準會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會上宣告降息周期來臨，9月降息幾乎已成實事，接下來將觀察9月開會前之就業及通膨數據，以尋求降息幅度之判斷；在台股方面，大盤在成交量偏低狀態下，各類股輪漲機率較高，以個股題材表現為主，進入9月，科技題材熱鬧不斷，9／4～6台北國際半導體展即將舉行，今年重點聚焦於先進製程、矽光子領域議題；蘋果秋季新品發表會將在台灣時間9／10登場，iPhone 16可望導入AI功能備受矚目，市場持續看好2024年iPhone16銷貨量將有機會優於市場預期。

日盛投信台股投資研究團隊指出，全球伺服器市場2024年的主要驅動力為AI伺服器，不論雲端服務商、伺服器品牌商訂單均在上升，北美四大CSP持續加大資本支出於AI伺服器計畫不變，市場資金焦點有望鎖定在蘋概股、AI 及半導體概念股。