香港經濟日報報導，美的集團陸股最新市值達人民幣（下同）4,500億元。美的集團稍早公布，上半年營收年增10％至2,173億元，淨利年增14％至208億元。

美的集團稍早招股文件顯示，計畫把上市集資所得淨額用於：全球科技研發，智慧製造體系的持續建設，以及供應鏈管理的升級。同時完善全球銷售網及通路，並提高自有品牌的海外銷售。用於營運資金與一般公司用途。