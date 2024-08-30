香港經濟日報報導，美的集團陸股最新市值達人民幣（下同）4,500億元。美的集團稍早公布，上半年營收年增10％至2,173億元，淨利年增14％至208億元。
美的集團稍早招股文件顯示，計畫把上市集資所得淨額用於：全球科技研發，智慧製造體系的持續建設，以及供應鏈管理的升級。同時完善全球銷售網及通路，並提高自有品牌的海外銷售。用於營運資金與一般公司用途。
外媒報導，陸股上市家電巨頭美的集團計畫最快9月2日當周在香港進行上市預路演，該公司目標9月完成香港上市，最多集資30億美元，這次上市聯席保薦人為美銀及中金。香港2024年新股市場以中小型股份為主，美的集團有望成為首家集資逾10億美元的大型新股。
香港經濟日報報導，美的集團陸股最新市值達人民幣（下同）4,500億元。美的集團稍早公布，上半年營收年增10％至2,173億元，淨利年增14％至208億元。
美的集團稍早招股文件顯示，計畫把上市集資所得淨額用於：全球科技研發，智慧製造體系的持續建設，以及供應鏈管理的升級。同時完善全球銷售網及通路，並提高自有品牌的海外銷售。用於營運資金與一般公司用途。
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