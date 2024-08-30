為了讓消費者安心轉換電動車，LUXGEN以LuxClub數位會員應用生態串連了所有電動車車主所需要的智慧移動服務配套，包含OTA(Over the Air雲端更新服務)應用生態、整合國內主流充電業者，打造便捷的隨插即充服務、車聯網技術支持的電池管家服務等。

「n7純電體驗月」活動推出即廣受消費者好評，響應相當熱烈，一開放預約即場場爆滿，為了讓一般大眾有更充裕的時間到全台體驗中心試駕，9月特別延長「n7純電體驗月」活動。