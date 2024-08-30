為了讓消費者安心轉換電動車，LUXGEN以LuxClub數位會員應用生態串連了所有電動車車主所需要的智慧移動服務配套，包含OTA(Over the Air雲端更新服務)應用生態、整合國內主流充電業者，打造便捷的隨插即充服務、車聯網技術支持的電池管家服務等。
「n7純電體驗月」活動推出即廣受消費者好評，響應相當熱烈，一開放預約即場場爆滿，為了讓一般大眾有更充裕的時間到全台體驗中心試駕，9月特別延長「n7純電體驗月」活動。
LUXGEN n7交車數在8月底正式突破5000台，因為國產純電休旅的加入也讓台灣充電生態圈基礎建設的普及跟著加速，國內與LUXGEN合作的充電業者陸續與品牌分享，因為n7車主數量不斷攀升，而使得各地充電樁的使用率大幅提升，也因此間接提升業者們後續擴大充電樁布點投資的計畫，9月攜手與LUXGEN緊密合作的充電業者共同推出「快充LuxPass」限時專案，於當月入主n7全車系即享指定充電業者(EVOASIS、TAIL、U-POWER、iCHARGING、EVALUE及Yes！來電任選一家)半年免費快充的購車回饋(此專案不含營業用車)，讓每一位消費者無門檻的選擇純電未來。
為了讓消費者安心轉換電動車，LUXGEN以LuxClub數位會員應用生態串連了所有電動車車主所需要的智慧移動服務配套，包含OTA(Over the Air雲端更新服務)應用生態、整合國內主流充電業者，打造便捷的隨插即充服務、車聯網技術支持的電池管家服務等。
「n7純電體驗月」活動推出即廣受消費者好評，響應相當熱烈，一開放預約即場場爆滿，為了讓一般大眾有更充裕的時間到全台體驗中心試駕，9月特別延長「n7純電體驗月」活動。
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