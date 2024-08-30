烏克蘭空軍飛行員梅斯（Oleksiy Mes）呼號「月魚」（Moon Fish）週一（26日）駕駛美製F-16戰機墜毀後喪生，美國認為是人為疏失，而烏軍不認為這次事故是由飛行員操作失誤引起的。烏克蘭議會國家安全、國防與情報委員會素有「女督軍」之稱的女議員別祖格拉亞（Mariana Bezuglaya）週五（30）爆料，月魚是遭到友軍愛國者飛彈（PAC-3）誤擊墜毀，控訴謊言文化誤國。

據別祖格拉亞社群媒體帳號30日消息，烏克蘭飛行員梅斯的F-16戰機因部隊之間的協調不當，被愛國者防空飛彈系統擊落，這起事件發生在8月26日，當時正值俄羅斯發動的一次最猛烈的空襲之一，她認為戰爭就是戰爭，這類事件是可能發生的。

Ukraine’s Air Force Lieutenant Colonel Oleksiy “Moonfish” Mes’.



Gone in the sky forever. pic.twitter.com/hvfOlLc4n7 — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) August 29, 2024

然而，烏克蘭空軍司令部與其他高級軍事指揮部的謊言文化，導致軍事決策系統無法根據真實且系統收集的分析來改進，反而惡化甚至崩潰，正如在波克羅夫斯克（Pokrovsk，又譯紅軍村）方向的情況那樣。而且，沒有任何一位將軍受到懲罰。空軍司令奧列什丘克（Nikolai Oleshchuk）依然在職。

別祖格拉亞後來又再度發出貼文爆料，這已經是「第3次」我們的飛機和飛行員被自己的防空系統擊落。之前兩起與F-16無關的誤擊事件，官方都推給俄羅斯人。

而這次事件也試圖保持沉默並隱瞞信息，直到外國媒體披露。這表明缺乏適當的反思和客觀的調查。這種情況在陸軍中也同樣存在——是一種利益共謀。這必須改變，這種情況不能再持續下去了，謊言文化正把我們引向失敗。

別祖格拉亞認為在激烈的戰鬥中，「友軍誤擊」無法避免，但必須進行徹底分析並得出正確結論，需要誠實和客觀，並對責任者進行相應的懲罰。絕大多數飛機都是被俄羅斯擊落的，正是他們向我們的城市發射「大量碎片」。對於這一點，我們也必須誠實，應該直言不諱地稱未被擊落的飛彈為飛彈，而不是「碎片」。至今還沒有組織起攻擊的影片記錄系統。