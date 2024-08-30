永豐銀行榮獲今年度金管會「信託業推動信託2.0計畫評鑑第3期」績優銀行肯定、勇奪「最佳信託獎」，為唯一獲此殊榮的民營銀行。永豐銀行表示，秉持普惠金融及ESG精神，將信託定位為有溫度的「金融加值服務」，積極結合跨單位資源，透過AI數位科技應用，發展多元化創新信託平台，包括推廣環境友善保護的綠電交易信託、展現社會責任的安養信託及創新公司治理面的員工福利信託等，具體實踐「翻轉金融 共創美好生活，Together, a better life」企業願景。

台灣明年即將邁入超高齡社會，永豐銀行表示，為協助客戶及早進行資產配置及保護、預先規劃老後財產運用，力推安養信託保障樂齡生活，並引領業界推出「可攜式退休信託帳戶」線上服務，便利客戶整合跨行基金帳戶，集中資產管理，累積退休準備。為支持企業永續發展及留才，提供客製化員工福利信託規劃，並結合「永豐ibrAin」智能理財獨創演算法，提供個人化專屬投資配置建議，協助企業為每位員工打造安心退休投資計畫，創造勞資雙贏成果。

永豐銀行指出，另於2022年領先同業，首創綠電交易平台、導入信託交易安全機制，強化創電、售電及購電業者三方互信，透過信託資金專款專用創新管理機制，提升民間綠電市場蓬勃發展，透過一站式解決方案，協助企業邁向淨零永續目標。

永豐銀行積極推動整合性信託服務，持續依客群屬性及實質需求提供合適企業留才、個人退休安養、不動產開發、資產傳承等多樣化信託服務，並已培育逾百位信託種子人員於全台125家分行服務。對內投入訓練資源辦理包班「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」專業訓練課程，培育同仁信託規劃專業認證資格，對外持續舉辦多場信託宣導講座、走訪村里社區普及信託觀念，累積已逾千人參與，致力成為客戶信託資產管理與財產守護傳承的最佳選擇。