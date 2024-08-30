中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨著生成式AI、自動駕駛等各領域科技革新，全球企業科技支出將繼續提升，FPT可望協助全球企業數位轉型，獲得更大規模外包訂單，且與輝達合建的AI工廠，目標2027年為雲端GPU服務帶來1億美元營收，有望加速AI在越南、日本、韓國等亞洲地區的應用。

全球半導體供應鏈轉變，亦為越南發展半導體產業提供良機，據越南資訊與通訊部統計，2024年越南資訊與通訊技術產業收入成長達18.1％。為支持高科技產業發展，越南政府8月正式成立國家半導體產業發展指導委員會，提供各方面基礎設施及人力培育補助，盼將越南打造為下一個半導體供應鏈聚落。

此外，越南總理范明正近期前往印度進行國事訪問，藉此鞏固兩國經濟及安全等領域合作，並強化雙邊全面戰略夥伴關係，擴大科技創新領域合作，如共同研發半導體、AI等技術，顯見越南政府積極引進投資、推動基礎建設。

展望後市，張晨瑋認為，觀察2024年上半年的GDP、出口、海外直接投資等表現，越南經濟復甦力道強勁，且在高科技產業發展題材加持下，越南股市長期潛力可期。看好越南的投資人，建議可透過主動型越南基金進行布局，有機會掌握越南後市漲升行情。