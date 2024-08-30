環境部昨宣布，碳費費率2025年1月1日生效，企業當年5月試申報、不繳費，直到2026年5月才開始繳納碳費，遭環團批評，環境部規畫今年起徵、明年收費，如今延到2026年，根本跳票。環境部長彭啟明30日否認跳票，強調環境部規畫的碳費起徵點跟收費時間非常接近外界期待。至於環境部去年發稿說明今年開徵碳費、明年繳費，彭說「那是去年的事」，他今年5月才接任部長。

環境部長彭啟明今天出席環境部舉辦「8＋N資源循環聯盟成立大會」，面對外界質疑碳費徵收跳票，他會後表示，自己接任部長滿100天，勇於跟大家一起克服困難，說服產業並與環保團體溝通，即便不是各界都滿意，但是各界都能接受的方案，好不容易完成碳定價制度，他不認為是跳票。

彭啟明說，過去環境部提到2024年開徵碳費，但只是期望、尚未協商完的時間點，現在碳費2025年繳交、2026年徵收，就跟綜所稅一樣，就是前一年的收入隔年繳。

他也提到，碳費2025年起徵，給予企業準備、提出自主減量計畫的時間，當年度試申報，新加坡、日本、歐州等國都有這樣的趨勢，當然外界希望費率越高越好，但也要考量到台灣經濟、面臨地緣政治競爭的處境，環境部勇敢跨出一步，勇於接受批評與鼓勵，繼續往前進。

針對環境部去年發新聞稿說明今年開徵碳費、明年繳費，彭啟明說，「那是去年的事」，他今年5月20日接任環境部長至今才3個多月，過去這段期間要不是行政院長卓榮泰給予大力支持，碳定價制度大概就破局了，環境部是勇於承擔，也克服了不少不同意見。