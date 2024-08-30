福鳴齋工藝社迄已有96年歷史，林存元為第3代傳人，此次也配合「揣手路」展覽，與民眾分享、展示自家傳統工藝特色。（曹婷婷攝）

台南中西區民權路、忠義路、永福路交叉口舊稱「十字大街」，是匯聚百工技藝的商業中心，至今仍是府城傳產重鎮，台南市文化資產管理處策畫「揣手路－舊十字大街X新工藝聚落」展覽，以街角博物館為概念，帶大家走讀製鼓、繡莊、榻榻米等14間店家，進入傳統工藝場域，認識十字大街今昔。

今天開展儀式由台灣工藝中心主任陳殿禮、副市長葉澤山、文化局長謝仕淵、文資處長林喬彬及多名技藝保存者、參與展覽店家等一同揭開序幕。文資處表示，展覽從今天起跑至10月20日，民眾走訪14處店家可前往8處串聯展示點集章，沿途探索不同傳統技藝外，也能收集到具特色的街道印記，此外，9月14日、28日及10月12日也規畫3場導覽活動。

「揣手路–舊十字大街X新工藝聚落」展覽，以街角博物館為概念，把人帶進十字大街走訪14間府城傳統工藝店家，展示府城工藝文化精髓。（曹婷婷攝）

葉澤山說，民權路舊稱普羅民遮街，由荷蘭人所規畫，也是台灣第一條都市規畫道路，過去十字大街匯聚百工百業，要找「老手路」就要來這裡，這也呼應「揣手路」展覽的精神。陳殿禮也提到，台灣工藝中心今年啟動「工藝遶境」，恰與台南這場展覽「英雄所見略同」，工藝是在地的文化展現，希望讓更多人看見與認識台灣工藝。

文化局長謝仕淵說，不同於傳統展覽形式，此次非以集中式展覽呈現，而是帶大家走讀14間具代表性的工藝據點，「揣手路」代表台南工藝文化核心精神，呈現對手路的堅持，期許這個展覽能讓大家更認識十字大街與傳統工藝。

文資處表示，穿梭十字大街的街角巷弄能看見府城工藝發展，不只見證商業活動活絡，也是大時代生活縮影，數百年來歷經時代更迭，雖已無早年鞋街、帽街、竹仔街、打鐵街、打石街等，但仍有不少傳統產業依然屹立。14間參與的店家集結福鳴齋工藝社、榮華製帽行、廣富號帆布包、隆興亞鉛店、忠文堂毛筆莊、府城光彩繡莊、全美戲院等，林百貨4樓及吳園十八卯也有集章點。

已有96年歷史的福鳴齋工藝社傳承製鼓技藝，第3代傳人林存元說，一個技術的養成，需有基礎技術、經驗累積等，不是短短幾年就可以學成，時下年輕人普遍不願意傳承這門技術，他的兒子雖也跟著他習藝，但未來會怎麼樣？誰也說不準。此次配合展覽，他也希望有機會分享這門傳統技藝。