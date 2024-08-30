台南市一家建材公司滯欠110、111年度營利事業所得稅，經南區國稅局佳里稽徵所移送強制執行，金額高達1112萬3286元。行政執行署台南分署追查發現，前年該公司的帳戶曾匯款給吳姓負責人及親屬700多萬元，另有600多萬元的設備也流向不明，經通知吳男到案說明仍無法交代後，移送法院裁定管收。

據查，去年初該建材公司已經解散，但執行官卻發現，吳男的公司曾於2022年間，從公司帳戶匯款給吳男及其親屬合計700多萬元；經訊問資金流向，吳男先是說還款，但卻提不出證明；之後，執行官再訊問資金流向，他仍推說不知道。

此外，執行官還查出，吳男的公司在2022年底，仍有價值600多萬元的設備，經訊問去向，吳男卻稱都當廢鐵賣掉了，不記得賣多少錢，也不記得賣給那一個公司，無法提出相關資料。

台南分署28日上午通知吳男到場訊問後，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置負責人，並移送台南地方法院聲請管收，法官也於當天下午5點多裁准。