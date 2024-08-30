水利署表示，凱米颱風侵襲後，立即啟動水利建造不定期檢查機制，由各河川分署針對轄區中央管河川、排水、一般性海堤等重要水利設施進行了全面檢查，此外，各水庫管理單位依規定進行特別檢查，經盤點需辦理特別檢查水庫堰壩包含石門、石岡壩、日月潭、南化、曾文等34座水庫，經檢查結果，壩體無異常情形，且取水設施無重大災損影響供水情形。

水利署指出，凱米颱風造成八掌溪流域累積降雨量逾200年重現期，超出堤防防洪保護標準，第五河川分署已辦理緊急搶險修外，針對台一線八掌溪橋與縱貫鐵路橋上下游，水利署災後立即徵調其他河川分署支援，28日完成緊急清疏45萬立方公尺，擴大通洪斷面。

水利署說明，颱風後所有水利建造物均已於8月底完成搶險及搶修工程，以因應目前汛期防洪需求避免二次災害，後續將接續辦理維修改善及復建工程，確保相關設施能在未來面對極端天候時發揮防洪減災功能。水利署呼籲，雖然目前颱風路徑不確定性仍大，下周有規畫戶外活動的民眾，應注意氣象動態，避免前往山區活動、海邊觀浪等高風險區域，也應隨時注意交通路況。