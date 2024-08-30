竹竹苗教育局處組成「竹苗區高級中等學校入學推動工作小組（入推會）」，30日為114學年第3次會議提案期限，預計於9月4日辦理第3次會議，新竹縣政府教育局表示，尊重各方立場及訴求，強調持續推動3方案包括7級制、5級制及積點比序，已提送入推會將進一步討論，期盼未來教育政策能真正符合學生需求與社會期待。

竹縣府教育局表示，下周三第3次會議預期苗栗縣及新竹市皆再聚焦及回應各方訴求之建議方案，同時新竹縣持續積極強化盤點制度變革對學生志願進退影響情形，並將現有資料進行更細緻的分析研議，藉以爭取所送提案能在入推會議上通過，回應社會大眾之殷殷期盼。

對大新竹高中就學權益自救會呼籲「竹竹苗地區即刻進行教育改革，推動更公平的會考評分制度」，縣府教育局說明，尊重各方立場及訴求，為檢討竹苗區高級中等學校免試入學作業比序規則，據依教育部國教署6月4日邀集3縣市政府商議及6月27日與該會代表實際對話溝通說明決議事項，即是3方案包括7級制、5級制及積點比序，新竹縣持續提送至入推會討論。

同時，新竹縣於7月15日、8月5日邀集召開竹苗區3縣市教育局處首長聯席會議期間，也持續與學校、教師和家長溝通與了解現況。希望充分針對近年來廣受本區家長所重視的國中教育會考積分計算方式進行研議，復歷經8月15日、8月27日兩次入推會議，各該方案尚待「114學年度竹苗區高級中等學校入學推動工作小組」會議決議討論後定案。

教育局表示，早在去年6月縣府即為此議題成立專案小組，對112年竹苗區分發結果比對分析，認為參照基北區7級分制的調整結果影響層面過大，需考量扶助弱勢（經濟弱勢、地域弱勢、身分弱勢）、5科均衡學習、會考制度設計（標準參照測驗）及本區學生會考成績態樣等因素。亦於同年辦理兩場家長說明會。

近期竹苗區3縣市教育局處首長聯席會議，在3縣市教育局處的努力下持續溝通互動表達立場及看法，由新竹縣政府取得新竹市政府及苗栗縣政府的授權分析竹苗區112及113年國中教育會考成績，並委託第3方分析數據，並統整相關數據報告與意見整合，復以3縣市再據系統廠商分析資料多次檢視研擬，期盼完善資料來更細緻分析研議。