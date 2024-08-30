檢廉為查明京華城容積率弊案，今(30)上午前往民眾黨主席柯文哲位於台北市金山南路二段住處搜索、台玻大樓的民眾黨黨部內的柯文哲辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地搜索，傳喚柯文哲、彭振聲2名被告、以及包括柯妻陳佩琪2名證人；而大批媒體一早也於柯文哲家門外守候，檢廉經過4.5小時搜索，當柯文哲要被帶往廉政署前，突然停下腳步要和媒體說話，遭到檢廉人員多次要求「上車」，豈料，柯文哲當場拒絕嗆了一句「除非你把我帶走」。

檢廉為查明民眾黨主席柯文哲在台北市長任內放寬京華城容積率至840%的法律依據，是否有違背法令，涉及圖利罪，今早至柯文哲家搜索，歷經4.5個小時搜索接近中午12時許，柯文哲在檢廉人員陪同下走出家門，外面大批守候的媒體全湧上來，而柯文哲便要記者後退些挪出空間要說話，但此舉不被檢廉人員的許可，檢察官姜長志曾兩度打斷柯文哲要求先上車，豈料，柯文哲直接懟了回去「不行，我有話要說」。

正當柯文哲要說話時，號稱北檢「天下第一組」新任的忠組主任檢察官江貞諭，也對著柯文哲說「請上車」，不料，柯文哲回覆「不行」，江貞諭再一次請柯文哲上車，反而被柯文哲略帶怒意搖手「不行」，並說「除非你把我帶走」，江貞諭眼看無法制止，瞪了柯文哲一眼後，才和其他檢廉人員退到旁邊讓柯文哲先說話。

柯文哲當時向媒體表示，今天是台灣歷史上第一次，主要在野黨的黨主席的住家、辦公室，還有中央黨部都被搜索，當然我非常坦蕩知道我沒有問題，我也希望執政當局要清楚地說明，今天是有什麼證據，要做這個動作。

柯文哲也表示，我們還是希望台灣的司法是可以被信任，但是，今天既然檢廉他們做了（搜索）就要說明，他們今天是有什麼樣的證據，有合理的理由，要來搜索台灣民眾黨的中央黨部，還有我個人的住家跟辦公室，他們要說明；柯文哲講完後便和檢廉人員上車離開。