桃園煉油廠多年來爭議不斷，即便遭桃園市政府多次開罰仍是「不痛不癢」，國民黨桃園市議員凌濤指出，煉油廠周邊居民遭受汙染影響，且多次有工安事故，桃園市政府應針對開罰金額及事由做調整，不可讓中油囂張跋扈，另針對桃園煉油廠的轉型計畫，應儘速擬定內容及期程，不應一拖再拖。

凌濤說，桃園煉油廠所在周遭，包括桃園、蘆竹、龜山影響居民約80萬人，而最直接影響到的是經國重劃區，周遭的居民都聞得到味道。今年陸續又發現桃園煉油廠接連發生土壤中重金屬跟總石油碳氫化合物嚴重超標，超過標準值7倍；石油化合物更高達10.8倍，影響到的區域面積高達55291平方公尺，等於125座的球場大小，另還發生了硫化氫的氣體洩漏，讓作業人員吸入的嚴重工安事故。

「中油煉油廠根本罰不怕」，凌濤質疑，桃園市環保局這3年來執行了234次的稽查，其中違反空汙法19次，裁罰金額高達840萬5000元；而光是今年至7月止，環保局共接獲18次陳情，稽查32次，吿發3次，總金額是75萬元整。對煉油廠根本是小錢，建議環保局要採取有效嚇阻辦法。

環保局長陳世偉回應，環保局針對中油煉油廠的環境問題一直都相當重視，過去在他任內就曾執行過「包公車計畫」，包了2部公車去做聯合總體檢，該總體檢是主動通知中油台北總公司的環保處長親自下來，針對桃園煉油廠的空、水、廢、毒，環境影響評估。但罰款金額須依照汙染濃度及次數的計算標準開罰，而空汙防治設備的不足、廢水處理設備有洩漏等，可依法加重處罰。

都發局長江南志表示，今年1月有要求中油每半年都要向市府彙報，當時他們報告有提出說要三階段轉型，今年9月將會針對他們實際轉型三階段的內容進行討論，若轉型有涉及經發局，會一同檢視中油煉油廠的實質計畫是否可行。江南志也說，目前中油是以轉型代替遷廠，實際上如何轉型及期程，以及如何配合國土計畫，會再跟中油討論後實際來訂定。