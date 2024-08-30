30日在基隆市立體育館舉行的跨聯盟籃球邀請賽，台灣啤酒順利克服第三節一度落後19分劣勢，更靠末節打出18比4開局追上，最後以85比77逆轉擊潰台灣銀行，搶下跨聯盟賽第4勝(2敗)，鄭駿龍(原名鄭瑋)轟下全隊最高24分，朱億宗則在下半場接連貢獻3顆關鍵三分球。

台銀靠著上半場誇張的三分球投11中9表現，打完上半場，取得53比36領先，更在第三節，把領先差距變成60比41，沒想台銀末節三分火力突然當機，讓台啤末節靠著鄭駿龍、阿拉薩等人火力打出18比4開局，甚至靠著林柏豪最後1分52秒的中距離，反以78比77超前。

接下來台銀進攻繼續陷入空窗期，台啤先靠鄭駿龍兩罰俱中，擴大領先到3分，來到最後1分07秒，朱億宗更在進攻時間快到前夕，在底線強行起身投進高難度三分球，幾乎提前宣告台啤勝利到手。

「我重回台啤就是希望幫助球隊再拿一次冠軍，且希望可以幫助其他球隊成長，這不是客套話，而是我的真心話，」就算上半場就出現過敏跡象，仍咬牙打完比賽的朱億宗表示，，「我想其他球員就是自信心問題，整體不算差，我會努力在場上督促大家的。」