NISSAN X-TRAIL以「動力、科技、安全」三大完勝產品力，樹立新世代休旅典範，為滿足消費者多元戶外生活需求，聯手Coleman打造NISSAN X-TRAIL「OUTDOOR野FUN版」，提供兩種車色，限量400台，超值汰舊換新價117.2萬元，全面配備「野FUN黑化套件」含黑曜質感的黑化V-Motion水箱護罩飾條、運動化套件(前保桿下飾板、後保桿下飾板、擾流尾翼)、後視鏡、行李車頂架、中控鍍鉻飾條、全新3D超體感紓壓皮椅、放黑鋁圈。

NISSAN KICKS以「動力、舒適、安全」三大產品特色，榮獲高達93%車主滿意度。為感謝消費者支持與肯定，同樣聯手Coleman打造NISSAN KICKS「OUTDOOR野FUN版」限量150台，提供限量新色「放風灰」，配備「野FUN黑化套件」含黑化V-Motion水箱護罩飾條、前保桿下飾條、側裙飾條、後視鏡、行李車頂架、尾門中央飾條、擾流尾翼、車門飾條、音響框、放黑鋁圈。

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