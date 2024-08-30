裕日車(2227)NISSAN為滿足消費者多元戶外生活需求，自2024年8月31日起至9月30日止，與戶外露營領導品牌Coleman合作推出NISSAN X-TRAIL及KICKS「OUTDOOR野FUN版」，以Camping為設計理念。NISSAN X-TRAIL「OUTDOOR野FUN版」，採用火山岩的原力灰、與白雪皚皚的極幻白兩種車色，限量400台，超值汰舊換新價117.2萬元；NISSAN KICKS「OUTDOOR野FUN版」，採用全新限量新色放風灰，限量150台，超值汰舊換新價80萬元。NISSAN X-TRAIL及KICKS「OUTDOOR野FUN版」配備升級不加價。