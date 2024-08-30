監察院今天將召開記者會針對農業部進口雞蛋專案提出調查報告，列出5大缺失糾正農業部。而調查報告中也細細梳理了資本額僅50萬的超思，為何可以加入進口蛋行列，從進口日本蛋到巴西蛋無往不利。而其關鍵人物就是一名日本代理商吳姓女子。據了解該吳女即為超思負責人秦語喬的女兒吳亮儀。且吳女身兼日本食品公司代表、日方代理商及超思公司(貿易進口商)等3角色，以一條龍方式辦理日本雞蛋進口作業。

監院調查指出，農業部於2022及2023年補助畜產會辦理雞蛋緊急調度及產銷調節相關計畫前，僅曾於2019年間因農曆春節期間國內雞蛋產量供應不足，邀集加工業者協商，調度原料蛋供民生所需，並委請畜產會自美國與日本進口雞蛋緊急調度。

但畜產會卻以2019年曾有採購吳女日本食品公司的蛋品之經驗為由，尋過往模式聯繫吳女，並請其自行尋覓臺灣進口商辦理，農業部及畜產會並未主動聯繫亮采公司及超思公司，亦未有指定該等公司辦理等情。

吳女於是開始牽線，幫忙聯繫並讓畜產會委任亮采公司著手日本雞蛋進口事宜，不料亮采公司協助辦理2022上半年進口但採購後，突然於下半年抽手不做，吳女立刻請他母親秦女成立超思公司，無縫接軌進口蛋工作，更從合約方式改為現貨購買方式，這也是超思開始加入進口蛋戰場的起源。

期間監察員約詢畜產會、農業部等相關人士。包括詢問為何是找超思，畜產會說，他們接觸的是日本貿易代理商。是一個『個人』，她跟日本雞蛋供應商有合作關係。

監察院繼續追問，為何後來超思可以直接承接進口蛋業務，畜產會回應，日本貿易代表是吳女，她是超思公司代表人的女兒。後續為什麼亮采不再協助日本進口雞蛋，或許是資金調度的問題，「這部分我也不知道，變成吳小姐請她的母親再去成立超思公司，處理進口的部分。」

監察院再問，畜產會可以透過「個人」關係指定公司進行採購？農業部竟回，農業部都只是政策決定，畜產會要用什麼方式進行農業部並不會干涉。畜產會則說，跟亮采有簽合約，合約都會簽到我這邊，後續亮采換到超思，第一時間並不知道」畜產會前執行長陳中興甚至表示，「對我而言我只在乎蛋是否可以進來，簽報上來的公司只要是確認可以進口蛋進來，我基本上就會同意。」

畜產會更坦言，在日本進口蛋專案時，畜產會人力僅1至2人。人力不足的狀況下承辦上億元的進口蛋採購專案。之後超思便開始加入進口蛋戰局。進而引發後續2023年巴西進口蛋之亂，包含超量進口、代墊付款項等爭議。

監委葉大華指出，農業部說不知道畜產會先購買再驗收，有超思這間公司他們也不知道、畜產會怎麼驗收也不知道，連進口雞蛋數量跟品質到底誰驗收都沒人知道，都委由廠商，畜產會承辦人力跟經驗都不夠，只有少少的日本雞蛋進口經驗，因為緊急調度被委以重任，但人力卻都只有一到兩人，經驗跟承辦人力都不夠，一直加班越做越辛苦卻爭議一直來，欠缺專業判斷又便宜行事。

葉大華直言，農業部也沒有確實了解畜產會發生什麼問題，一到兩人可以承辦上億元採購案？這合理嗎？為何不調度專業人力協助？這樣的決策導致最後一連串錯誤，令人遺憾，必須花更多公帑來銷毀這些過多的蛋，行政部門必須引以為戒。