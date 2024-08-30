8月28日，2024中國國際大數據產業博覽會在貴陽開幕，備受矚目的「貴州旅遊 一碼遊貴州」新平台（以下簡稱「一碼遊貴州」）正式對外發佈。「一碼遊貴州」是推動貴州文旅產業數位化轉型的重要平台，是展示貴州文化瑰寶和自然珍寶的重要窗口，是服務廣大遊客的重要平台，更是貴州省提升旅遊服務品質和管理水準的重要推手。此次發佈的「一碼遊貴州」新平台，緊緊圍繞「以用戶為中心、簡便易用」的核心宗旨，在原有版本基礎上全面升級，以更豐富的文旅產品、更先進的技術應用、更便捷的操作使用、更優質的服務能力和更開放的生態理念，打造一套數字化、線上線下融合發展的貴州「智慧文旅產業生態平臺」，構建起連接貴州豐富文旅資源與廣大遊客的重要橋樑。

「一碼遊貴州」新平台以微信小程式為載體，聚焦「資源、客源、服務」三要素，彙聚全省景區門票、酒店民宿、旅遊線路、交通出行、餐飲美食、購物消費、文化娛樂、旅遊攻略等全產業鏈產品，一站式解決遊客「去哪裡、住哪裡、怎麼去、吃什麼、玩什麼、買什麼」的訴求，享受從出遊攻略、行程規劃、產品預定、出行跟蹤到售後服務的全方位服務，全面提升遊客的入黔旅遊體驗，讓遊客無需下載、安裝和存儲，即可享受到「掃碼即達」的貴州之旅。

（圖/貴州電商雲 一碼遊貴州）

除了為遊客提供精細化服務，「一碼遊貴州」平台還整合全貴州省的文旅資源，實現資源的優化配置。該平台為各類旅遊企業、景區、商戶等提供了一個廣闊的展示和推廣平台，讓那些原本藏在深山人未識的優質資源走向更廣闊市場。同時，通過大數據分析、智能服務等先進技術，更好地瞭解遊客的需求和偏好，為旅遊產品的創新、服務模式的優化提供有力依據，推動文旅產業高質量發展。此外，「一碼遊貴州」通過加強智慧管理、提升智慧服務、加強智慧行銷，實現「文旅+科技」的創新融合，在流量曝光、觸達用戶、服務受眾、宣傳推廣、品牌提升上下功夫，打造文旅產品預訂體系、特色好物商城體系、交通票務預訂體系、旅遊攻略種草體系、公共服務體系等，切實解決遊客入黔一站式服務和旅行目的地「最後一公里」的問題。