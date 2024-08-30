桃園市平鎮區環南路地下道因桃園鐵路地下化工程封閉部分車道，為避免施工帶來交通衝擊，為此平鎮警分局長徐坤隆特別前往視察，除在環南路沿線重要路口規畫警力及義交交通疏導勤務外，並派遣機動警力針對週邊道路交通加強疏導，以維護交通秩序與順暢。
平鎮地區有4所高中、7所國中及14所國小，警方將透過開學首日校園交通秩序及安全維護情形，與校方共同檢視勤務執行不足之處，適時提供相關意見與協助，即時增派機動警力，全力協助學校周邊交通秩序的維護，以確保學童及每位用路人的安全，提高見警率也可以讓駕駛人放慢車速，留意過馬路的學童安全，也希望透過實際的勤務作為，能讓學童上課安心、家長放心。
平鎮分局指出，目前已對轄內各級學校，執行護童專案勤務，執勤員警除了協助各學校導護老師及志工維護學童安全外，提高見警率也可以讓駕駛人放慢車速，留意過馬路的學童安全，也希望透過實際的勤務作為，能讓學童上課安心、家長放心。
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