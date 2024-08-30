2024 年中國國際大數據產業博覽會(簡稱數博會)於8/28至8/30在貴陽市展開，共吸引到 400 多家全球企業參展，其中也不乏旅遊產業的企業共襄盛舉。隨著疫情的結束，全球旅遊業也在積極的復甦轉型當中；正逢AI時代的崛起，不少旅遊業者也搭上這波熱潮，改變過往固定路線、景點或者大團出行的缺點，運用大數據算法更精準命中個人的需求。這樣不僅幫助客戶提高出行決策的效率，更便於控制預算，甚至天氣、路況、景區開放情況等等不確定因素都能實時更新並用於調整計畫 。

「相當於一款用於旅遊出行版的叫車app，只是內容注重更多細節，需要考量更多的因素。」大型旅遊網底下負責「小車小團」的宋楊總經理這樣告訴我們。在面對跟團遊小型化的市場趨勢下，貴州省成了大型旅遊網站「小車小團」的試運營地，以因應當地旅遊需求越來越小眾化，旅客更希望能到達一些非大眾化的景點探索遊玩，以及相應熟悉路線跟玩法的在地「主理人」來引導或協助遊客出行。目前相關的軟體已經在內部測試階段，在不久的將來問世與大家見面。隨著 AI 旅行助手的出現，未來出遊將逐漸打破地區的藩籬與資訊不對稱，語言差異也將不再困擾遊客，讓旅遊產業走向更客製化、更便捷化以及更全球化的方向。

2024數博會在貴陽盛大舉辦。（圖/周聖浩）