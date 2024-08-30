雲林縣政府斥資2億多元，全縣185所縣立學校教室改用智慧黑板，30日開學首日各學校對智慧黑板反映效果不錯，只要再多一點時間磨合，用起來會更得心應手。斗六市雲林國中29日因汙水工程造成電路受損，緊急調用6台發電機應急，30日順利開學，校方表示智慧黑板不受影響，師生們都覺得上起課來更有趣。

為提升孩子學習興趣與成效，發展創新教學模式，雲林縣政府首創全台全面使用智慧黑板，開學首日師生們體驗科技教學，86吋大型電容式觸控螢幕、水擦式黑板、音響與攝影設備，學生們可透過平板或手機連結螢幕，進行互動式個別化教學，水溶式粉筆取代傳統粉筆，不會產生粉筆灰導致過敏。

雲林縣數位學習推動辦公室主任劉宏龍表示，數位科技教學內容，可提供更生動活潑的學習體驗，為讓老師有效率使用智慧黑板，暑假規畫一系列教師研習課程，有超過9成老師認為智慧黑板可讓教學更多元。第一天使用智慧黑板，大部分老師們覺得有效激發學生學習興趣，學生們也覺得很新奇有趣。

雲林國中校長謝俊民指出，29日因汙水工程造成學校電路受損，全校供電系統停擺，要3天後才能復電，原本想停課，後來認為不能影響孩子受教權，教職員們想辦法調來6台發電機，漏夜連結供電系統，30日順利開課，智慧黑板的使用不受影響，但冷氣、飲水機因用電量大，要星期一才能使用。

謝俊民說，這次停電事件是很好的機會教育，讓學生們了解遇到問題就要設法克服，沒電就設法「來電」，飲水機無法使用就由學校提供礦泉水，營養午餐改吃便當，大家集思廣益，一起解決問題。