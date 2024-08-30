第十九屆贛台（廬山）經貿文化合作交流大會（贛台會）30日開幕式，下午舉辦多場產業對接會。在文旅產業場次，與會致詞的旺旺集團副董事長周錫瑋表示，依照江西的文旅潛力，絕對不是只是中國人旅遊的地方，而是全世界旅遊之地，也建議可藉此做出調整例如美食將來要很多元化，好好運用當地的好食材，甚至可引進台灣許多服務業專家，覺得江西有絕大的機會與市場。

周錫瑋強調，更重要的就是把過去的中國，現在的中國跟未來的中國結合起來以後，呈現給全世界的人，一起來欣賞中華文化的偉大復興。

根據大會說明，江西歷史上文人輩出，唐宋八大家中的歐陽修、王安石、曾鞏，以及被譽為東方莎士比亞的湯顯祖都來自江西，藉由文化基因與歷史累積下深厚文旅潛力。統計去年江西全省接待遊客超過8億人次，旅遊收入近1兆元人民幣，基本恢復到2019年的水準。

周錫瑋說，來到江西才知道在許多古代詩詞大家都在這裡待過，包含陶淵明的採菊東籬下，悠然見南山；蘇軾的大江東去浪淘盡，千古風流人物都在江西，認為這就是兩岸一個文化的根源，透過山水風景的文化藝術，加上當地人們努力保護大自然，留下來的是全世界最美的景色。

周錫瑋表示，這幾年雖然國際形勢與國際經貿不穩定，兩岸的經貿還是要繼續穩住發展。他也引述稍早開幕致詞的國民黨副主席夏立言說，沒有理由可以阻擋兩岸人民與經貿的交流，覺得都是為了中華民族共同的幸福來著眼。

細數江西文旅優勢，周錫瑋談到最美好的風景，在山上看到綠樹有歷史厚重的感覺格外感動，也大讚當地有許多特色民宿，從擺飾、家具到整體建築都深具文化藝術氣氛。同時當今環保減碳的科技推向世界，也認為是第二個江西可以好好發展的部分。