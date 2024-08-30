出身基隆市的攝影師王呈哲，喜歡透過鏡頭紀錄台灣傳統宗教文化，在今年的歐洲攝影獎（2024 European photo awards）打敗來自50個國家、超過3500份參賽作品，榮獲38個獎項，為國爭光。圖為王呈哲作品。（王呈哲提供／徐佑昇基隆傳真）

出身基隆市的攝影師王呈哲，喜歡透過鏡頭紀錄台灣傳統宗教文化，在今年的歐洲攝影獎（2024 European photo awards），透過記錄北港媽、大甲媽、白沙屯媽等傳統民俗文化，打敗來自50個國家、超過3500份參賽作品，榮獲38個獎項，充分展現他在全球上的卓越技巧，為國爭光。

現年35歲，綽號「存摺」的王呈哲出身基隆，本身並非一開始就從事攝影工作，也沒有特別就讀相關科系。在讀大學時，覺得自己沒有一技之長，某天他花了3萬元買了人生中第一套單眼相機，嘗試發展攝影。當時王自我要求，如果試過還是一無所成，就把相機及鏡頭賣掉，再轉換跑道。

沒想到，王的攝影專業與天分就此展現，在2009年他首度以街拍作品報名EPSON百萬影像大賞，就獲得優選獎，從此他就成為國際攝影比賽的常勝軍，其攝影作品經常是台灣傳統的宗教文化活動特寫，例如八家將、金虎爺和媽祖，不僅展現其攝影天份，也發揚台灣傳統文化之美到國際。

出身基隆市的攝影師王呈哲（右），喜歡透過鏡頭紀錄台灣傳統宗教文化，在今年的歐洲攝影獎（2024 European photo awards）榮獲38個獎項，為國爭光。圖為王呈哲介紹作品。（徐佑昇攝）

至於為何會拍傳統文化，王表示他在就讀育達科技大學大學時，第一次接觸到民俗攝影，當時拍攝的題材是苗栗竹南的炸邯鄲活動，透過攝影，透過當人士介紹，他和鄉民打成一片，跟著大家出巡、遶境，透過一次次的攝影紀錄，和傳統文化一起「呼吸」，也結下他與民俗攝影的不解之緣。

在2017年時，王呈哲以一幀南鯤鯓代天府的攝影作品拿到法國巴黎PX3國際攝影大賽的榮譽獎，王指出，一般參賽者多半拍攝平視狀態，他決定轉換角度，朝天空或地面拍。最後透過張力十足的超廣角取得中央水平線，藉此讓上半部的廟宇、藍天和下半部花崗岩上頭的倒影形成對稱，並奪下獎項。

雖然獲獎無數，但王呈哲卻表示，拍攝民俗活動並沒有想像中簡單，攝影師必須不斷去拍，並從中挑選好的作品，「用攝影讓世界認識台灣，講起來很簡單，卻是要從無到有累積」，王還曾忙到沒回家，被家人認為是不是在外面「流浪」，強調這些成就都是拿時間去換的，當攝影師其實很累，但他也強調，他會繼續拍下去，累積更多經驗，未來創作的腳步不會停止。