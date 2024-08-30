台北市議員應曉薇日因京華城弊案遭羈押，昔日戀情再度受到關注。她在「花系列」《茉莉花開》劇中飾演小三備受矚目，曾因戲自嘲是「小三始祖」的她，現實生活中也是情路坎坷，坦言自己在不知情的情況下當了小三，還生下2個女兒，為情重傷的她此後再也未嫁。

2010年決定棄影從政、參選台北市議員的應曉薇，當時被爆出是「二奶」，她也為此公開自己苦情史，坦言34歲時，在一次慈善活動遇見藝術家樓朋文，對方家世顯赫，但隱瞞有婦之夫的身分展開熱烈追求，不知自己是第三者的她被愛情沖昏頭，2人從認識到交往共4年，見面10次，在懷第2胎時才痛下決定分手，獨立扶養2個女兒（應佳伶、應佳妤），經歷這段痛苦戀情後，應曉薇淚訴自己「不敢再愛」。

應曉薇情路坎坷，曾坦言在34歲時遇見藝術家樓朋文，並為其生下2女。（圖／中時資料照）

應曉薇秀出2個女兒的照片，隨時帶在身上。（圖／中時資料照）

應曉薇曾(右)稱女兒寶妹是小鳳梨，昔日參選登記帶她求好運。（圖／中時資料照）

2個女兒十分開朗大方，陪同媽媽參選登記時，意外成為選戰「嬌點」，女兒婷婷玉立後也顯見遺傳媽媽美貌，大女兒應佳妤還以《南唐二主》獲得了皇家戰狼影展（Royal Wolf Film Awards）最佳女演員獎，讓她備感榮耀，直誇：「自己拍戲都沒有得過獎，女兒比我更厲害」。

2016年，應曉薇與自己辦公室執行長王尊侃傳出戀情，現年50多歲的王尊侃具有松聯幫背景，過去也是成人頻道「松視、松聽、松工」最大股東，昔日被視為「情色大亨」。當時她面對這段緋聞，低調回應：「只想像一般小女人平凡地得到別人祝福」，也等於間接坦承戀情。

2016年應曉薇與自己辦公室執行長王尊侃傳出戀情。（圖／中時資料照）

後來應曉薇被目擊與男友、２個女兒「四口同遊」，她雖然低調認愛但也透露心情：「目前在感情上沒有太多的把握，特別是對男人都沒什麼把握，但任何女人都想談一個自己想要的戀愛。」最後也強調「真的在感情上很低調，請大家祝福我就好」。

★未經判決確定，應推定為無罪。