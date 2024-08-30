據各房仲業者統計8月門市交易量顯示，永慶房產集團月減月減23％、年減8％；住商機構月減28.4％、年減17.4％；台灣房屋月減20.2％、年減15.9％；中信房屋月減16.4％，年減少2.5％，各大房仲業者8月業績無論較7月及去年同期，幾乎都呈現呈度不一的明顯衰退。

房仲業者觀察，8月開始限貸令上路後房市災情頻傳，新青安審核難度更高，銀行已經自主升息、自主限貸，購屋民眾「求貸無門」，解約現象頻發，成屋交易量已出現緊縮徵兆，使得過去一年持續熱絡的景氣突然轉冷。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，8月適逢傳統民俗月與暑假出遊旺季，原本就是房市淡季，但對房市交易殺傷力最強的仍是銀行「限貸令」，8月交易量明顯呈現上半月穩定、下半月逐周遞減，房貸鬧錢荒的狀況年底前難有轉圜空間，加上美國總統大選影響全球經濟、國內央行也可能再祭出選擇性信用管制等變數，將影響今年房市交易量表現，預期建物買賣移轉棟數年增率後續將逐月收斂。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然央行強調目前沒有限貸，不過銀行放款速度減緩，八月許多交易受到貸款不順，交易急煞，案件協調溝通時間拉長，進度受影響，尤其又以雙北地區總價高，貸款需求量大，影響最深。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，這波錢荒對於房市的確造成影響，後續除觀察銀行房貸是否能夠慢慢釋出額度，還要觀察房貸利率變化，即使還有額度的單位，是否會認為風險增加而保守鑑價，整體房市寬鬆的資金已經出現顯著變化。