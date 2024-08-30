鈞興指出，鈞興第二季合併營收7.44億元，年成長48.34％；稅後淨利1.39億元，年成長64.60％、EPS為2.69 元，年增68.13％，銷售成長，帶動庫存去化良好，第二季產生837萬元存貨回升利益，加上越南廠生產逐步達到經濟規模，第二季毛利率維持在30％以上水準。

鈞興上半年合併營收15.13億元，年成長39.03％；稅後淨利2.55億元，年增幅70.68％；EPS達4.92元，年增73.85％。鈞興表示，第二季電動工具、園林工具、智能製造、工業縫紉機及其他等應用領域營收比重分別為 69.37％、21.00％、4.89％、1.76％及 2.98％，上半年電動工具、園林工具、智能製造、工業縫紉機及其他等應用領域之營收比重分別68.64％、21.80％、5.77％、1.60％及 2.20％。隨著電動工具、園林工具等產業客戶訂單回升，加上近年工業機器人領域業務拓展成效逐步顯現，有助於挹注整體業務接單動能。

鈞興指出，目前訂單能見度約2～3個月，以目前的接單狀況來看，成長力道雖不如上半年，但下半年每月營收可望維持年正成長。