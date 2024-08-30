北京日報報導，在人口規模趨穩的同時，北京的人口分布逐步改善、人口素質明顯提升。首都核心功能區和北京市中心的常住人口規模持續下降，城市副中心、平原新城、生態保育區的人口則呈現上升趨勢，正在形成多點支撐的人口分布格局。

北京地區人才資源豐富，人才密度為大陸最高，四分之三的人才集中在市中心六區。人口平均受教育年限達12.6年，人才對經濟增長的貢獻率為57.3％，均為大陸最高。2020年北京人均預期壽命達82.49歲，比大陸平均水準高4.56歲。

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