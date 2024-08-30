前董事長鍾依文於8月8日請辭後，精英董事會連三日皆有新人事布局。先是大同董事長王光祥正式進入精英董事會後，翌（29）日，獨立董事的陳明星請辭，也一併辭去在審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會之委員職務。

來到30日的最新情況，則是精英在召開董事會後、推選王光祥擔任新一任董事長，而前一日辭獨董的陳明星，接任副董事長一職。

由於陳明星向來被視為是大同集團另一大股東蔣東濬人馬，而今年早前接下精英總經理的陳嘉生，亦是蔣東濬過往麾下要臣之一，至此，「老精英」的重要人馬在時隔逾15年後回鍋。而先前屢傳大同幕後大股東「喬不定」的耳語，在這一波精英的高層人事變革下，則看似已達部分默契。

精英第二季本業營運未能轉正，但營業淨損已較第一季大舉收斂，毛利率守穩雙位數水位、為11.7％，稅後純益0.29億元，稅後每股純益（EPS）0.06元，累計今年上半年EPS 0.15元。