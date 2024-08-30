檢察署、廉政署偵辦京華城容積率弊案，今（30）日早兵分多路分別前往柯文哲位於台北市金山南路二段住處等地搜索，柯文哲夫人陳佩琪目前為證人，協助檢廉調查。對此，台北市議員游淑慧表示，這件事大家大吃一驚，是一個微妙的關鍵點。

游淑慧今日在《新聞大白話》表示，今天有一個微妙的關鍵點，就是陳佩琪被以證人身分作證。這件事大家大吃一驚，為什麼？京華城是市政議題，大家都沒想到關陳佩琪什麼事？

游淑慧指出，會傳喚陳佩琪，只有一個理由，在事證當中，發現有陳佩琪的角色。譬如監聽譯文、Line的對話，或是柯文哲和沈慶京互動之中，出現陳佩琪的角色。又或者是柯文哲和沈慶京私下活動，也有陳佩琪在場等等。

游淑慧認為，這證明一件事，柯文哲和沈慶京絕對不是市長和企業界市民老闆的泛泛之交，也不是公務往來而已，這樣是不會牽扯到市長太太的。

檢察署、廉政署偵辦京華城容積率弊案，為查明民眾黨主席柯文哲在台北市長任內放寬京華城容積率至840％的決策過程，是否涉及圖利罪，今（30）日早兵分多路分別前往柯文哲位於台北市金山南路二段住處、台玻大樓的民眾黨辦公室等地搜索，中午12時11分柯文哲、陳佩琪夫婦進入廉政署。據了解，陳佩琪目前為證人，協助檢廉調查。