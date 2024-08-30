張女為人蛇集團首腦，曾誘騙多人出國從事詐騙，2022年8月被檢警查獲，張女去年遭判徒刑7年6月，彰化地檢署持續偵辦另2名受害者，彰化地院近日審結，依犯共同犯圖利以詐術使人出國罪分別處5年、5年6月刑期，其中一人遭凌虐，家人付出36萬多元贖金後才獲釋，張女被判賠償66萬7000元。全案可上訴。

判決書指出，張女加入詐騙集團成為人事組成員，擔任接送、引導被害人出境等工作，詐騙集團成員在2022年7月，在臉書張貼可出國包吃住高薪工作廣告，吸引1名被害人與其接觸後，並對其佯稱，工作地點在泰國，致其陷於錯誤而同意前往海外工作，之後被轉賣2次。

同年8月，詐騙集團成員又使用通訊軟體LINE「台中找工作網」，張貼高薪、包吃住、電腦文書處理工作廣告、月薪新臺幣4萬5,000元，並有以美元計之抽成獎金，另1名受害者被騙往泰國，再被送往緬甸「KK二期心新園區」。

該名受害人隨即被以沒收護照、限制手機使用、限制人身自由，並被要求從事詐騙台灣人前往柬埔寨等地工作，或上網詐騙海外人士匯款至特定人頭帳戶等。受害人不願配合，而遭毆打、用電擊棒電擊、以塑膠管鞭打，直到其母親支付36萬7000元贖金才獲釋放回台，事後向張女提出精神損害及贖金損害200萬元。

張女辯稱僅載送被害人出國，並未詐騙其出國，事前也不知被害人會遭受強暴、拘禁、監控等，未賺取這名被害人任何錢，且現在監執行，身無分文無法賠償原告，但法官認事證明確，張女說詞不可採信，依共同犯圖利以詐術使人出國罪，分別處張女有期徒刑5年、5年6月，應返還贖金及給付精神慰撫金共66萬7000元。