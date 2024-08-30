注意力不足過動症 (ADHD) 是一種神經發展障礙的疾患，形成原因可能與腦部神經傳導物質、結構異常、腦部損傷導致發展遲緩或家庭遺傳有關；常見的3大症狀有注意力不集中、衝動、活動量過多。據統計，臺灣兒童的盛行率大約為7%，多數孩童在求學階段就會出現明顯的症狀，可做進一步治療，然而若過動症未及時發現並妥善治療及改善，核心問題就會隨著年齡的增長而轉化為成人過動症，據統計，目前成人ADHD盛行率大約為4.4%。

過動症患者在就學期間，會有話多、插嘴干擾他人發言或介入他人活動、無法靜下心完成單一事件、專注持續時間短、容易躁動、因衝動與同儕發生衝突、無法妥善執行團隊合作等症狀，若持續超過6個月以上，建議至專業醫療院所做進一步評估。

相較於兒童過動症的常見症狀，成人過動症顯現的方式較不相同，可能會在辦公室頻繁走動、過度熱心參與瑣碎的雜事、無法系統性地完成事情、容易拖延或半途而廢，並對長時間的活動感到沒耐心及躁動等。

目前針對注意力不足過動症的常見治療方式，分為藥物治療與心理治等2大面向，透過藥物協助患者控制衝動並提升專注力，以心理治療方式訓練改善行為模式，患者可尋求專業醫師評估最合適之療法。