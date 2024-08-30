台東最美星空系列的加路蘭銀河星空。（台東縣政府提供）

地震影響花蓮觀光產業，華信航空為協助花東觀光旅遊產業復甦、振興地方經濟，配合華航致贈每位晶鑽會員2張華信航空花東航線來回機票，華信航空也加碼推出華信假期晶鑽會員優惠專區，提供各式多元的旅遊配套優惠。

華信航空推出多項優惠力挺花東。（華信航空提供／蔡明亘台北傳真）

華信航空表示，同時推出多項花東旅遊優惠專案，為鼓勵學生搭機到花東旅遊或開學註冊，年滿12歲以上的學生族群可享華信航空「花東學生優惠機票」，可於華信網站或APP購買台北－台東、台中－花蓮或高雄－花蓮學生優惠機票，單程機票僅需1488元，機位數量有限，請盡早規劃預訂行程。

華信航空也推出華信假期挺花東專案，結合台北－台東來回機票與一晚住宿，每人只要3699元起。此專案每房可享觀光署最高1000元折扣，並可使用華信假期加碼補助方案，最高每房折扣達2000元。此外，華信航空為讓旅客輕鬆自駕遊花東，旅客可憑登機證獨享華信旅客專屬中租租車優惠，線上預訂租車享平日6折、假日65折的超值優惠，並可再享有延後1小時還車，讓旅客恣意漫遊花東美景。

華信航空有感於花蓮地震後物資缺乏，配合公司資訊設備更新、落實資源活化再運用的環保理念，繼今年6月捐贈花蓮太巴塱部落國小20台再生電腦後，今日再度捐贈20台再生電腦嘉惠花蓮太巴塱部落附近更偏遠、更需資源的學校，落實資源永續、將愛傳遞下去的精神，邀請大家一同為花東加油。