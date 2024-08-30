拿鐵咖啡是不少人的最愛，除了加入鮮奶外，近年來使用植物奶也頗為盛行。對此，家醫科醫師李唐越列出5款拿鐵品項，包括牛奶、燕麥奶、椰奶、豆奶，以及杏仁堅果奶，並分析各自營養成分差異。其中他提到，燕麥奶其實不是奶，而是屬於全穀雜糧類，雖蛋白質含量很低，但含可溶性纖維有助於消化。

醫師李唐越在個人粉專發文，盤點以下5款拿鐵品項，除了喝起來味道不同外，各自營養成分，甚至在食物界中的分類也都不太一樣：

1、牛奶：屬於乳品類，含動物性蛋白質外，亦擁有豐富的脂肪成分。但乳糖不耐症或喝了牛奶容易敏感者要注意。若要補充蛋白質或鈣質，加牛奶的拿鐵咖啡並非好良好選擇。

2、燕麥奶：其實不是奶，屬於全穀雜糧類，且是精製過的全穀雜糧，因此含有較高比例的碳水化合物，以及很低的蛋白質成分。不過，畢竟是燕麥磨製而成，所以也含有可溶性纖維，能夠幫助消化。

3、椰奶：碳水化合物的含量非常少，但也幾乎不含蛋白質；不過，它含有很多人體需要的營養成分，包含鉀、鎂離子，能幫助保持血管健康與放鬆身心。

4、豆奶：屬於豆魚蛋肉類，富含植物性蛋白質，脂肪含量低，同時含有許多天然的營養成分，包含維生素B群、E、K，以及鐵、鋅、大豆異黃酮等，能為人體健康帶來正面效益。

5、杏仁堅果奶：屬於堅果油脂類，幾乎不含碳水化合物和蛋白質，無麩質，適合低醣飲控，有人體需要的必需脂肪酸及維生素E。但要留意，市售品項可能有添加蔗糖和葵花油增添口感。