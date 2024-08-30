彰化縣消防局30日舉辦「愛無限－救感心救護車聯合捐贈儀式」，這次救護車的捐贈數量高達9輛。（彰化縣消防局提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣消防局今天舉辦「愛無限－救感心救護車聯合捐贈儀式」，這次救護車的捐贈數量高達9輛，創下該局紀錄，捐贈單位從個人、企業到慈善團體都有，包括主祀關聖帝君的社頭鄉協天宮也本著關聖帝君護右鄉里的精神，也參與捐贈，該宮累積已先後捐贈3輛救護車。

消防局指出，每年9月9日為救護日，當周為救護周，在救護周前夕受贈9輛救護車，格外具有意義，這9輛救護中，有4輛高頂、5輛平頂，將依地方屬性分配到轄區9個消防分隊，在最短時間內投入緊急救護行列。

這次的9個捐贈單位包括有山暉實業、台灣電緣、協天宮、松富工業、林淑靜女士與曾紀豪先生、祥聖針織、曾崧柱（美利達公司）、達聯化工、彰化縣三靉慈善會等，涵蓋了在地企業、宗教團體、慈善團體及個人。

捐贈單位中，社頭鄉協天宮本著關聖帝君保佑鄉里精神，今年獲悉社頭消防分隊現的救護車需汰舊換新，立即捐贈高頂救護車1輛，該宮至今已累計捐贈3輛救護車；此外，美利達公司董事長曾崧柱得知員林西區消防分隊救護車達使用年限，捐贈平頂救護車1輛，累計已捐贈5救護車。

「取之於社會，回饋於社會！」彰化縣長王惠美說，感謝所有捐贈者，總共捐贈9輛救護車，總價值3120萬元，車身不僅是最新型的反光條設計，提升救護人員出勤的安全，也全面配備自動體外心臟電擊去顫器、12導程心電圖機、自動給氧甦醒器等最新的高階救護器材，確保緊急救護品質。

目前彰化縣在第一線的救護車總共有42台，依照規定每一台救護車的最低使用年限5年，但如果狀況好的話會再延長使用。依統計，1台救護車的執勤期間可至少提供1萬名傷病患的緊急救護量能，平均8.5分鐘就會有1輛救護車出勤。