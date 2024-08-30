暑假結束，龍潭警方將針對校園周邊安全走廊持續建置，並加強違規停車取締，對校園周邊路口取締車不禮讓行人違規，加強轄內各級學校學生上、下學交通安全維護。（龍潭分局提供／廖姮玥桃園傳真）

暑假結束，龍潭警方針對校園周邊安全走廊持續建置，並加強違規停車取締，對校園周邊路口取締車不禮讓行人違規，加強轄內各級學校學生上、下學交通安全維護。

龍潭區國中、小各級學校計有19所，國中6所、國小13所，開學日規畫交通安全宣導及護童專案勤務，幫助家長及學童們迅速複習校園周邊交通安全須知，從學齡起就塑造良好交通安全觀念，除了龍潭分局警方於各級學校周邊規畫交通疏導、巡邏及守望等勤務外，亦配合義交人員及校園導護人員，持續加強守護上放學安全。

龍潭警分局分局長鄭文銘為增進通學廊道安全，持續評估於校園周邊建置科技執法設備、加強取締車不讓人、違規停車等情形，呼籲家長接送學童應尋合法、安全停車空間，切勿貪圖方便違規停車；在路口處，應減速慢行確實停讓行人通行，家長及學生們，通過路口（段）也應利用行人穿越道或是行人設施，切勿違規穿越道路，以共同維學校周邊交通秩序及學童上、下學安全。