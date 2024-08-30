位於賓州歷史悠久工廠的一家彈藥工廠近期成功將產量提升50%，以因應烏俄戰爭中重現的大口徑砲彈的巨大需求，最近將月產能從2萬4000發提升至3萬6000發，預計未來還有更多產能擴充。美國政府官員在展現4億美元（約新台幣128億元）軍工廠現代化改造計畫時，透露了產量增加的消息。

2024年3月26日，賓州斯克蘭頓陸軍彈藥廠155毫米砲彈鍛造的一道工序。（DVIDS）

據美國《防務新聞》（Defense News）29日報導，斯克蘭頓陸軍彈藥廠（Scranton Army Ammunition Plant）是一個生產美國陸軍155毫米砲彈的軍工廠之一，將重達907公斤的鋼條分切，並鍛造成155毫米砲彈，然後運往愛荷華州填充炸藥並安裝引信。最終，這些炮彈中的許多會運送到烏克蘭戰場。

2024年3月26日，賓州斯斯克蘭頓陸軍彈藥廠155毫米彈藥毛胚階段的工序。（DVIDS）

斯克蘭頓工廠以及鄰近威爾克斯巴里地區的另外兩間彈藥工廠，最近合力將月產量從2萬4000發提升至3萬6000發。兵工廠的負責官員表示，目前還有3條新的生產線正在建構，未來能使得斯克蘭頓陸軍彈藥廠能夠生產更多這類關鍵彈藥。

負責該工廠的美軍代表漢森（Richard Hansen）表示：「現在我們主要集中在生產155毫米炮彈，幾乎全力以赴」，

根據政府數據，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供了超過300萬發155毫米炮彈。本月早些時候，白宮宣布再提供價值1.25億美元的武器援助，包含155毫砲炮彈，以支持烏克蘭的軍事行動。

20世紀初，斯克蘭頓陸軍彈藥廠原先是的一家火車頭修理廠，後來韓戰時期被美軍買下並改建為的大口徑火砲生產設施。自2006年以來，該廠由通用動力公司（General Dynamics）根據與美國政府的合約經營管理。官員們表示，目前工廠現代化改造計畫進行到一半，共有約20個計畫正在推進中。

本報長期追蹤報導，美國的砲彈產能不足、尖端武器外包分工太細、人才斷層導致量產困難以及歐洲軍工業因原物料而躺平，還面臨炸藥以及火藥原物料短缺，更甚者火藥原料還都從中國來。