位於賓州歷史悠久工廠的一家彈藥工廠近期成功將產量提升50%，以因應烏俄戰爭中重現的大口徑砲彈的巨大需求，最近將月產能從2萬4000發提升至3萬6000發，預計未來還有更多產能擴充。美國政府官員在展現4億美元（約新台幣128億元）軍工廠現代化改造計畫時，透露了產量增加的消息。

2024年3月26日，賓州斯克蘭頓陸軍彈藥廠155毫米砲彈鍛造的一道工序。（DVIDS）
2024年3月26日，賓州斯克蘭頓陸軍彈藥廠155毫米砲彈鍛造的一道工序。（DVIDS）

據美國《防務新聞》（Defense News）29日報導，斯克蘭頓陸軍彈藥廠（Scranton Army Ammunition Plant）是一個生產美國陸軍155毫米砲彈的軍工廠之一，將重達907公斤的鋼條分切，並鍛造成155毫米砲彈，然後運往愛荷華州填充炸藥並安裝引信。最終，這些炮彈中的許多會運送到烏克蘭戰場。

2024年3月26日，賓州斯斯克蘭頓陸軍彈藥廠155毫米彈藥毛胚階段的工序。（DVIDS）
2024年3月26日，賓州斯斯克蘭頓陸軍彈藥廠155毫米彈藥毛胚階段的工序。（DVIDS）

斯克蘭頓工廠以及鄰近威爾克斯巴里地區的另外兩間彈藥工廠，最近合力將月產量從2萬4000發提升至3萬6000發。兵工廠的負責官員表示，目前還有3條新的生產線正在建構，未來能使得斯克蘭頓陸軍彈藥廠能夠生產更多這類關鍵彈藥。

負責該工廠的美軍代表漢森（Richard Hansen）表示：「現在我們主要集中在生產155毫米炮彈，幾乎全力以赴」，

根據政府數據，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供了超過300萬發155毫米炮彈。本月早些時候，白宮宣布再提供價值1.25億美元的武器援助，包含155毫砲炮彈，以支持烏克蘭的軍事行動。

20世紀初，斯克蘭頓陸軍彈藥廠原先是的一家火車頭修理廠，後來韓戰時期被美軍買下並改建為的大口徑火砲生產設施。自2006年以來，該廠由通用動力公司（General Dynamics）根據與美國政府的合約經營管理。官員們表示，目前工廠現代化改造計畫進行到一半，共有約20個計畫正在推進中。

本報長期追蹤報導，美國的砲彈產能不足尖端武器外包分工太細、人才斷層導致量產困難以及歐洲軍工業因原物料而躺平還面臨炸藥以及火藥原物料短缺，更甚者火藥原料還都從中國來

文章來源：US Army ammo plant boosts artillery shell production for Ukraine
烏克蘭「女督軍」爆料 F-16戰機遭愛國者誤擊墜毀
僅剩8公里 俄軍逼近5路1鐵 「紅軍村」澤倫斯基：極為艱難
戰爭即工業力 法總統坦承缺火藥 專家：原料都從「中國來」
#戰爭即工業力 #砲彈 #Scranton Army Ammunition Plant #斯克蘭頓陸軍彈藥廠 #俄羅斯
無人機來勢洶洶 現代戰爭的革新者