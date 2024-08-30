大學剛畢業的職場新鮮人，對第一份工作多抱持慎重選擇的心態。近日就有名妹子表示，她6月畢業後，投了多家公司都沒有找到心儀的，後來去面試一間薪水和福利好的企業，卻沒想到因為2個月沒找到工作，遭到面試官怒噴「爛草莓」，讓她非常不高興。對此，多名網友表示，面試官是在趁機羞辱，下次遇到這種情況，可以直接離開。

原PO在《Dcard》發文表示，她於今年6月剛畢業，陸續安排面試了幾間公司，但始終沒找到符合自己條件的，最近剛去面試一間薪水和福利好的企業，卻沒想到負責面試的面試官態度差到一個爆炸。

妹子回憶，面試官先是問她，為什麼現在都8月底了還在面試，新鮮人不應該早就找好工作或者很快入職嗎？接著又開罵，「年輕人都是爛草莓，到現在還在找工作，都待業多久了，應屆生就是這樣好高騖遠。」她表示，自己聽完有夠不高興的，每個人都想找一份可以待長久的穩定工作，大家都很有耐心去找，實在不理解「為什麼應屆畢業生就要被噴？」

對此，網友紛紛回應，「有的面試官態度就是這麼差，說是要測試應徵者的心理素質，但就是趁機罵人，擺出自己的優越感而已」、「面試官趁機羞辱妳而已」、「下次記得這種的單純只是想叫過來羞辱你而已，可以直接離開，不要浪費時間，即使錄取了你也會受不了離職」、「這種公司也不用去吧」、「嘴賤或是在PUA你，看能不能把薪水拉低」。

此外，也有人提出不同意見，「出來工作我學到最多的大概就是遇到白痴同意他說的就好」、「剛畢業而已，慢慢來，找到好的比較重要，寧缺勿濫，第一份工作跟主管很重要，會影響你日後人生觀工作觀」、「以應屆畢業生來說，建議能接受的工作就先做看看」、「找派遣公司，今天寫資料隔天馬上上班，不喜歡還可以換公司」。