由高精度測量儀器及分析設備製造商安東帕公司攜手明志科技大學、能源電池產業人才及技術培育基地、台灣電池協會及綠色能源電池研究中心等電池產學研界，今(30)日假明志科大的「能源電池產業人才及技術培育基地」，共同舉辦「Battery Day 2024」，活動匯集電池產業鏈的頂尖專家學者與企業代表，探索電池技術的前沿發展，展示最新的電池材料分析方法。

「Battery Day 2024」開場致詞，多位與會貴賓分享對電池產業發展的

明志科技大學校長劉祖華率先致詞指出：「明志科大的能源電池產業人才及技術培育基地、綠色能源電池研究中心致力於培養國內電池技術的尖端人才。我們的目標不僅是教育，更要透過這樣的平台，促成產學研之間更深層次、更具前瞻性的合作。唯有產學研緊密結合，我們才能在全球電池技術競爭中脫穎而出。」

台灣電池協會榮譽理事長陳勝光表示，「電池技術毫無疑問是引領未來的關鍵趨勢。通過緊密的產學研合作，相信台灣的電池技術不僅能夠進入全球市場，更將引領全球創新浪潮。」

綠色能源電池研究中心主任楊純誠強調與安東帕合作對中心研究工作的重要性：「安東帕的先進儀器和分析技術為中心的研究提供了堅實的基礎，中心研究成果也期許推動整個電池產業向前發展。」

台灣安東帕總經理蔡鎮宇說：「在全球加速向永續能源轉型的浪潮中，電池技術的重要性與日俱增。透過深入了解電池原材料的特性，我們正攜手推動電池在安全性、性能及使用壽命的全面提升。」

活動的前沿講座，安東帕公司的專家帶來一系列精彩演講，議題涵蓋電池分析方法、電極材料粒徑分析、電池漿料的流變特性和電解液檢測技術等熱門主題。此外，並有實機操作，與會者難得有機會在明志科大的尖端實驗室中，親身體驗安東帕最新分析儀器，包括流變儀、粒徑分析儀和密度黏度計等。活動也為電池產業專家、學術菁英、未來之星間提供了一個跨界交流，激盪創新想法與分享最佳實務的機會，促進產學研間的深度對話與合作。

安東帕公司身為百年企業，一貫的使命是通過創新測量解決方案，支持科學研究、業界生產製造。安東帕測量解決方案廣泛應用於電池材料的研究、電極漿料的製備、電解液的分析等關鍵環節，致力為台灣電池產業的持續創新做出貢獻。

電池協會強調，Battery Day 2024活動，展示安東帕在電池量測技術領域的卓越實力，也凸顯台灣在綠色能源產業的雄厚研發底蘊和產學研協同創新的巨大潛力。隨著能源產業的蓬勃發展，此類跨領域合作交流，將在推動技術突破與產業升級上，發揮關鍵性的作用。