廖及蕭男被控，2020年間在中市某KTV找傳播妹坐檯，先後趁她爛醉帶到廁所及包廂強制性交，事後，廖等強押她逼稱性交是合意、同意調解，並錄音後放行。一審將廖、蕭依乘機性交罪各判4年；妨害自由罪各判4月及3月，得易科罰金；二審則認定廖為合意性交，乘機性交部分改判無罪、妨害自由改判3月，其餘駁回，可上訴。

廖及蕭男與友人2020年7月14日深夜到中市1家KTV喝酒唱歌，並先後叫2名傳播妹坐檯，一行人喝到凌晨。

傳播妹小美指控，她到KTV後，另名傳播妹後到、先離開，她喝到爛醉斷片，疑在包廂廁所內及包廂沙發遭性侵，但對何時抵達、離開包廂及被性侵過程都沒印象，醒來時人就躺在醫院，經驗傷報警，檢出與廖相符的男性染色體細胞。

事隔2天後，她在某會館被廖等攔下，有人持槍毆打司機，強押她到房間；廖以性侵向她道歉，要求和解、撤告，並錄音為證，還商討若驗到2男精液要如何處理，她才知遭2人性侵。

在場另名傳播妹證稱，小美泥醉進廁所、1男客跟入後不久出來，小美已不省人事、但有男客要續點坐檯，她離開前還聯絡接送小美的司機來處理。

小美的經紀人證稱，小美坐檯到凌晨3時，有男客凌晨2時連繫要續點，但司機到包廂內找不到人，後來在KTV櫃台發現她，因小美一直哭、意識不清，才帶她去醫院驗傷報案。

廖坦承與小美發生性關係，但事前即與小美談妥，加節作為性交代價；蕭則辯稱，小美與他合意性交。

一審法官勘驗KTV監視影像，認定廖、蕭趁小美酒醉、意識不清、無法抗拒而強制性交，又恐嚇錄音處理性侵事宜，並錄音，將廖依乘機性交罪及妨害自由罪各判刑4年、4月；判蕭4年、3月，妨害自由部分均得易科罰金。廖、蕭不服上訴。

台中高分院審理，小美具狀表示，案發當天有取得廖續點報酬，並同意交換性行為，雖她喝到爛醉斷片，但行為如常；此外，小美與友人對話錄音指稱，廖當天全數買下她後續坐檯時數，確實取得報酬。

二審法官採信廖主張雙方合意，並非全然無依據，審酌廖已與小美達成調解，並給付賠償，撤銷原判關於廖乘機性交及妨害自由等罪刑，乘機性交部分改判無罪；妨害自由部分改判3月，得易科罰金。其餘上訴駁回。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595／性騷擾專線04-2223-9595