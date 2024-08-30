為避免年長者無照駕駛，成為馬路不定時炸彈，台中市豐原監理站輔導所轄駕訓班，推動高齡者考取汽機車駕照，針對無照且有駕車需求的高齡長者們，協助至駕訓班取得駕照，讓長者在考取駕照後，可安全、合法駕駛上路，今年截至8月，已成功輔導4位長者考取汽車駕照、1位長者考取機車駕照。

為提升長者考取駕照的合格率，豐原站所轄的大豐駕訓班設計一套專門針對高齡者需求的筆試系統，這套系統透過大數據分析考生的答題結果，整合出常見的易錯題型，並將成績提供給教練，讓教練能夠隨時掌握長者的學習狀況，長者在筆試中也能夠更加輕鬆掌握考試內容，順利通過考試。

在駕訓班接受機車駕駛訓練的73歲張大姐指出，駕訓班的教練教學非常認真且有耐心，幫助她在短時間內掌握了駕駛技巧，且原地考照場地非常友善，人老心不老，她有信心考取，拿到機車駕照，對於駕訓班的教學，她感到非常滿意並表達感謝。

豐原監理站站長朱豐誠表示，針對高齡長者輔導機制及道路安駕訓練，有駕車需求的無照年長者，能到駕訓班接受完整訓練，取得駕照，另尚未取得駕照的年長者，輔導改騎乘無需駕照的交通工具或搭乘大眾交通運輸，改善年長者無照駕駛的違規情形，以提升交通安全。

有些長者因無法通過學科考試未能取得駕照，但仍在道路上行駛車輛，因不諳交通法規，且缺少防禦駕駛觀念，藏道安危機；豐原監理站指出，隨著高齡人口增加，豐原監理站輔導轄區駕訓班，為高齡考生提供最適合的學習環境和資源，期望能幫助更多高齡者安全上路。