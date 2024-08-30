中信兄弟洋投象魔力在動了手肘韌帶置換手術（Tommy John）後，歷經長達1年多的復健，在30日重回一軍投手丘，賽前全隊集合時，他特別跟隊友談話，感謝大家都沒有放棄他，總教練平野惠一聽到這段話也為之動容，「心也揪了一下。」

象魔力在去年5月動了TJ手術，成功度過辛苦復健期，今年6月中起在二軍展開復健賽，8月21日在二軍面對台鋼雄鷹投了76球、5.2局失3分的表現，他補上艾士特被韓職挖角的空缺，也是相隔515天的一軍登板。

對於象魔力傷癒復出首戰，教練團一定會有用球數限制，但賽前不方便透露，平也說：「他經歷這麼長時間的復健，能回到一軍賽場大家都很開心，他本人一定也很興奮、想要表現，不只他自己，在二軍曾經幫助過他的人也一定很期待他今天有好表現。」

平野惠一還提到，賽前全隊集合時，象魔力特別跟隊友們講話，他自己聽到象魔力的這段話時覺得很感動，心也揪了一下，「他說：『很感謝隊友都沒有放棄我，球隊、大家都對我非常好。』傳達出很感謝大家的心情，他一定是抱持著想要報恩的心情去比賽。」

平野惠一繼續說：「他今天投出的每一球，背後一定有很特殊的含義，代表大家對他的幫助及期待，所以身為總教練的我，一定會更想幫助他。」