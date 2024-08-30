交通部公布8月17至23日交通事故24小時死亡資料，上周整體死亡人數21人，行人2死亡。（交通部提供／蔡明亘台北傳真）

交通部今公布8月17至23日交通事故24小時死亡資料，上周整體死亡人數21人，行人2死亡，縣市部分整體死亡人最多縣市為台南市5人；行人死亡為新北市、台南市各1人。交通部表示，針對道安績效不佳或惡化縣市會啟動輔導，昨已開會決議對桃園市開啟輔導行動。

交通部統計今年1月1日至8月23日的A1交通事故，整體24小時死亡人數與行人24小時死亡人數皆為桃園市最多。（交通部提供／蔡明亘台北傳真）

交通部統計，今年1月1日至8月23日累計交通事故24小時死亡整體死亡人數1061人，較去年同期減少89人，減幅為7.7％；行人129人，較去年同期減少4人，減幅為3.0％。整體死亡最多前4名為桃園市113人、台南市98人、新北市96人、屏東縣95人；行人死亡最多前4名為桃園市16人、台中市13人、台南市12人、高雄市12人。

上周交通事故24小時死亡，觀察事故碰撞型態，車與車事故有側撞4人、同向擦撞2人、路口交岔撞2人、闖越平交道1人。另車輛自撞有路上摔倒2人、撞建築物2人、撞護欄2人、撞電桿1人、撞橋墩1人、撞號誌桿1人、撞路燈桿1人。行人死亡部分為同向通行中2人。

交通部提到，針對過去道安績效不佳或惡化縣市，會啟動輔導行動，昨召開道安聯繫會議，決議針對桃園市啟動道安提升行動小組，輔導其盡速改善。

交通部也提醒，開學日到來要注意兒童乘車安全，過去有父母疏忽將孩子留在汽車上，天氣熱單獨留在車上恐高溫過熱，小朋友也可能反鎖或自行開車門走下車發生危險，呼籲家長別將小孩單獨留在車上。

此外，交通部也公布截至8月28日民眾通報工程改善件數，8月22日至8月28日通報成案件數新增39件，完成24件。累計從1月1日至8月21日通報成案件數590件，完成424件。